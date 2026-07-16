FETÖ Darbe Girişimini Unutmadık - Son Dakika
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FETÖ Darbe Girişimini Unutmadık

16.07.2026 00:31
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Selalar, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde birlik ruhunu simgelemek için camilerde okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, bu gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Etkinlik, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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