FETÖ Firarisi Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas'ta yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.
Hükümlü, Melikgazi ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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