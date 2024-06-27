FETÖ Firarisi Merzifon'da Yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.E. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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