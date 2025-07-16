FETÖ Hükümlüsü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince firari FETÖ hükümlülerini yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.