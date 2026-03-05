FETÖ'nün firari başsavcıvekili yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ'nün firari başsavcıvekili yakalandı

05.03.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ soruşturması kapsamında 10 yıldır firari olan Şadan Sakınan, adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, Ankara Adliyesine sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Sakınan, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Sakınan, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

Bu kapsamda, hakkında "FETÖ üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Mart'ta Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Şadan Sakınan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün firari başsavcıvekili yakalandı - Son Dakika

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler
İçişleri Bakanlığı’ndan İran açıklaması: Sınırda olağanüstü hareketlilik yok İçişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması: Sınırda olağanüstü hareketlilik yok
Sakatlıktan kurtuldu denen Ederson yine korkuttu Sakatlıktan kurtuldu denen Ederson yine korkuttu
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Zam beklentisi sonrası akın ettiler Uzun kuyruklar oluştu Zam beklentisi sonrası akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı

15:19
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:24
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı
Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 15:38:27. #7.13#
SON DAKİKA: FETÖ'nün firari başsavcıvekili yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.