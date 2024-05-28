İstanbul ve Kayseri'de FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul ve Kayseri'de FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

İstanbul ve Kayseri\'de FETÖ\'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik olarak 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüte yeni eleman sağlamak amacıyla adli işlem gören kişilerin çocuklarını hedef aldığı belirlendi. Operasyon sonucunda, öğrencilerin üniversitede öğrenim gördükleri illerde örgütün evlerine yönlendirildiği ve evlerde gizlilik önlemleri alındığı tespit edildi.

28.05.2024 12:56
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İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 8 zanlının, FETÖ'nün soruşturmaları kapsamında adli işlem geçiren bazı kişilerin çocukları başta olmak üzere örgüte yeni eleman sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, bazı öğrencileri üniversitede öğrenim gördükleri illerde örgütün evlerine yönlendirip yeniden yapılanma arayışında olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel öğrenci evlerinde 2-3 kişilik grupların kaldığı, dikkati çekmemek için eve ait fatura aboneliklerinin ikamette kalan kişilerden birinin üzerine aldığı anlaşıldı.

Zanlıların gizliliğe üst düzey dikkat ettikleri, internet tabanlı programlardan görüştükleri, evlerde kesinlikle örgütsel doküman, kitap ve belge bulundurulmadığı belirlendi.

Polis ekipleri, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul ve Kayseri'de FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul ve Kayseri'de FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
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