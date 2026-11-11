FETÖ'nün yurt dışı finans ağına 5 ilde operasyon yapıldı, 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

FETÖ'nün yurt dışı finans ağına 5 ilde operasyon yapıldı, 5 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına göre, FETÖ'nün yurt dışı finans yapılanmasına yönelik 5 ilde operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Dijital incelemede, örgütle iltisaklı kişilere platformlar üzerinden 'bağış görüntüsü' verilerek para transferi yapıldığı belirlendi.

Osmaniye merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı bağlantılı finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, haklarında FETÖ üyeliği suçundan işlem yapılan zanlılardan ele geçirilen dijital materyal incelendi.

İnceleme sonucunda, örgütün yurt dışındaki firari yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, dijital ödeme aracı olarak bilinen uluslararası finansal teknoloji platformlarını kullanılarak örgütle iltisaklı kişiler ve ailelerine maddi yardımda bulundukları belirlendi.

Para transferlerinin örgütün yurt dışı yapılanmasıyla organize şekilde çeşitli platformlar üzerinden "bağış görüntüsü" verilerek yapıldığı tespit edilen çalışmada, örgüt üyelerinin bu yöntemle finanse edildiği ortaya çıkarıldı.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada kimliği belirlenen 5 şüpheli, Osmaniye, Adana, Ankara, Edirne ve Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan incelemede 7 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 harici bellek, 4 bin 50 avro, 3 bin 100 dolar ve 72 bin 430 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA
OperasyonOsmaniyeGüvenlik3. SayfaFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı 10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da “COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı“nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da "COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı"nda konuşuyor
13:04
Emre Belözoğlu’ndan iddialı sözler: Galatasaray’ı geçeriz
Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 13:53:00. #.0.2#
SON DAKİKA: FETÖ'nün yurt dışı finans ağına 5 ilde operasyon yapıldı, 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android