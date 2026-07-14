FETÖ Operasyonu: 21 Gözaltı - Son Dakika
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FETÖ Operasyonu: 21 Gözaltı

FETÖ Operasyonu: 21 Gözaltı
14.07.2026 11:56
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Konya merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

KONYA merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün güncel ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüten soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Konya merkezli Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Hatay, Adana, Gümüşhane ve Antalya'da daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Konya, Terör, Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ Operasyonu: 21 Gözaltı - Son Dakika
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