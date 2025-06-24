FETÖ Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 1 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla??????? serbest bırakıldı.