FETÖ Operasyonunda 1 Zanlı Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'yö yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, ByLock kullanıcısı ve FETÖ üyesi olma suçundan aranan S.A'yı kent merkezinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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