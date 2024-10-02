FETÖ Operasyonunda 12 Gözaltı

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İZMİR ve Rize'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olan, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, 'ByLock' yazışma içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen, tepe yönetici irtibat kaydı bulunan ve KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kayıtları bulunan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, İzmir'in Bergama ve Torbalı ilçeleri ile Rize'de şüphelilerin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.