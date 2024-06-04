FETÖ/PDY'den yargılanan 4 ihraç emniyet müdürü tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ/PDY'den yargılanan 4 ihraç emniyet müdürü tutuklandı

Tekirdağ'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY'den yargılanan 4 ihraç emniyet müdürü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 otomobilde bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 41 bin 85 euro, 3 bin 920 dolar, 20 paunt, 7 bin 200 TL ve cep telefonları ele geçirildi. Tutuklanan emniyet müdürleri, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.06.2024 11:34
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TEKİRDAĞ'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY'den yargılanmaları süren 4 ihraç emniyet müdürü yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkma arayışında olan terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin içinde bulunduğu 3 otomobil durduruldu. Araç sürücülerinin tutarsız beyanlarından göçmen kaçakçılığı şüphelileri ve organizatörü oldukları değerlendirilerek, araçlarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan incelemesinde araçlarda yolcu olarak bulunan 5 kişinin terör örgütü FETÖ/PDY'den istinaf ve yerel mahkemelerde davaları sürdüğü, 3 kişinin de sürücü olduğu belirlendi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olan meslekten ihraç 4 emniyet müdürü ile 1 ihraç öğretmenin üzerleri ve araçlarda yapılan aramalarda 41 bin 85 euro, 3 bin 920 dolar, 20 paunt, 7 bin 200 TL ile cep telefonları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 ihraç emniyet müdürü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel FETÖ/PDY'den yargılanan 4 ihraç emniyet müdürü tutuklandı - Son Dakika

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