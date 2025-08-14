FETÖ Şehidinin Mezarı Tahrip Edildi, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

FETÖ Şehidinin Mezarı Tahrip Edildi, Şüpheli Yakalandı

14.08.2025 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden şüphelinin kısa sürede yakalanması, baba Turan Satır tarafından memnuniyetle karşılandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden şüphelinin kısa sürede yakalanması, baba Turan Satır tarafından memnuniyetle karşılandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstinye'deki Borsa İstanbul binası önünde şehit edilen Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden şüpheli T.D. (35), Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şehidin babası Turan Satır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun mezarının tahrip edilmesine tepki gösterdi.

Yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şey olmadığını belirten Satır, "Hainler bitmiyor ki ne söyleyeyim. Sabah 6-7 gibi adam kazmayı, küreği almış mezara gelmiş. Mezarı hallaç pamuğuna çevirmiş. Allah bunlardan bizi korusun. Bula bula şehit mezarını mı buluyor?" dedi.

Satır, mezarı tahrip eden şüphelinin babasını ve ağabeyini tanıdığını, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını anlattı.

Kendilerine kötülüğün, kinin ve nefretin değil, sulhun ve iyiliğin yakıştığını dile getiren Satır, şunları kaydetti:

"Çalışanımın eşi söyledi. Sabah kazma kürekle oraya çıkmış. Orada kadın tesadüfen görmüş, ona bağırmış. Bağırınca aşağıya inip motora binmiş, basmış gitmiş. Giderken de gören kadın eşini aramış. 'Şehidin mezarını kazıyorlar.' demiş. O ara motorla onu geçerken görmüş. O gün iş yerine geç geldim. Gittik baktık ki her taraf tahrip olmuş. Sayın mülki amirime, emniyet müdürüme söyledim. Şinasi Yüzbaşıoğlu'na söyler söylemez, 'Baba sen merak etme, o bizim evladımız, kardeşimiz, eğer yakalamamız 3 saati geçerse bu mesleği bırakırım.' dedi. Allah razı olsun."

Satır, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın, Asayiş Şube'deki komiserin ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'un kendisini aradığını ve şehidin mezarının bugün düzeltildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Şehidinin Mezarı Tahrip Edildi, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ paylaşımı AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
Alacak verecek kavgası kanlı bitti 6 yaralı Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası

18:27
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
17:57
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
01:45
14’üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
14'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
01:30
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
00:50
Samsun’da trafik kazası 8 kişi yaralandı
Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı
00:44
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
00:18
Süper Kupa’nın sahibi Paris Saint Germain
Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint Germain
00:01
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var
İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
23:08
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
23:01
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 18:43:35. #7.11#
SON DAKİKA: FETÖ Şehidinin Mezarı Tahrip Edildi, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.