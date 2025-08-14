FETÖ Şehidinin Mezarı Tahrip Edildi, Şüpheli Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden şüphelinin kısa sürede yakalanması, baba Turan Satır tarafından memnuniyetle karşılandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstinye'deki Borsa İstanbul binası önünde şehit edilen Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden şüpheli T.D. (35), Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şehidin babası Turan Satır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun mezarının tahrip edilmesine tepki gösterdi.

Yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şey olmadığını belirten Satır, "Hainler bitmiyor ki ne söyleyeyim. Sabah 6-7 gibi adam kazmayı, küreği almış mezara gelmiş. Mezarı hallaç pamuğuna çevirmiş. Allah bunlardan bizi korusun. Bula bula şehit mezarını mı buluyor?" dedi.

Satır, mezarı tahrip eden şüphelinin babasını ve ağabeyini tanıdığını, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını anlattı.

Kendilerine kötülüğün, kinin ve nefretin değil, sulhun ve iyiliğin yakıştığını dile getiren Satır, şunları kaydetti:

"Çalışanımın eşi söyledi. Sabah kazma kürekle oraya çıkmış. Orada kadın tesadüfen görmüş, ona bağırmış. Bağırınca aşağıya inip motora binmiş, basmış gitmiş. Giderken de gören kadın eşini aramış. 'Şehidin mezarını kazıyorlar.' demiş. O ara motorla onu geçerken görmüş. O gün iş yerine geç geldim. Gittik baktık ki her taraf tahrip olmuş. Sayın mülki amirime, emniyet müdürüme söyledim. Şinasi Yüzbaşıoğlu'na söyler söylemez, 'Baba sen merak etme, o bizim evladımız, kardeşimiz, eğer yakalamamız 3 saati geçerse bu mesleği bırakırım.' dedi. Allah razı olsun."

Satır, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın, Asayiş Şube'deki komiserin ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'un kendisini aradığını ve şehidin mezarının bugün düzeltildiğini sözlerine ekledi.