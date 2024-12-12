Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmaktan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve dolandırıcılıktan 801 bin 700 lira cezası bulunan F.Ö'nün kentte bulunduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?