FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

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Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmaktan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve dolandırıcılıktan 801 bin 700 lira cezası bulunan F.Ö'nün kentte bulunduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.