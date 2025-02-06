FETÖ Üyesi Firari N.İ. Mersin\'de Yakalandı

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MERSİN'in Erdemli ilçesinde FETÖ üyesi suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari N.İ., yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, örgüt üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.İ.'nin Erdemli ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla N.İ.'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.İ., cezaevine gönderildi.