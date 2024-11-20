Gaziantep'te FETÖ'ye üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen hükümlü yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › FETÖ Üyesi Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?