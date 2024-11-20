FETÖ Üyesi Hükümlü Gaziantep\'te Yakalandı

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Gaziantep'te FETÖ'ye üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen hükümlü yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.