FETÖ Üyesi O.B. Yakalandı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan O.B. (50), yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B. tespit edildi. Düzenlenen operasyonla firari hükümlü, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.B., Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
