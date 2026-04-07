FETÖ'ye Usulsüz Sınav Operasyonu - Son Dakika
FETÖ'ye Usulsüz Sınav Operasyonu

07.04.2026 09:54
FETÖ'nün 2012 sınavlarındaki usulsüzlüğe dair 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2012 Hakimlik/Savcılık sınavı ve 2012 KPSS'de yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin, 2012 Hakimlik/Savcılık sınavı ve 2012 KPSS'de usulsüzlük yaptığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, bir kısım şüphelilerin ByLock kullandıkları, sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirdikleri KPSS ve Hakimlik/Savcılık sınav sorularını dağıttıkları, bazı şüphelilerin ise ele geçirilen sorularla örgüt mensuplarını sınavlara hazırladığı ve bu amaçla örgüt tarafından oluşturulan mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıkları anlaşıldı.

FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair haklarında birçok delil bulunan, aralarında çeşitli kamu kurumlarında görevli ihraç ve sivillerin bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik faaliyetlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonlarla devam ediliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'ye Usulsüz Sınav Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: FETÖ'ye Usulsüz Sınav Operasyonu - Son Dakika
