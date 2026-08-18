FETÖ'ye Üye Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'te, FETÖ üyesi firari hükümlü, 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalandı.
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler düzenlenen operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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