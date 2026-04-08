FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 23 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 23 Şüpheli Yakalandı

08.04.2026 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya merkezli operasyonda 23 FETÖ şüphelisi yakalandı, 10'u tutuklandı, yüklü miktarda para ele geçirildi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün güncel ve finans yapılanmasında yer aldığı belirlenen 23 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 Nisan 2026 tarihinde Malatya merkezli olmak üzere İstanbul, Tekirdağ ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün güncel ve finans yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen, aralarında sözde "bölge mesulü", "il finans sorumlusu" ve "il eğitim sorumlusu" gibi konumlarda bulunan toplam 23 şüpheli yakalandı.

"Yüklü miktarda döviz ve örgütsel materyal ele geçirildi"

Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 iş yerinde yapılan aramalarda; örgüt liderine ait kitap ve video kasetler, 33 bin 301 ABD doları, 15 bin 100 Euro, 450 Riyal ve 169 bin 500 TL nakit para, yasaklı yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği bildirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Malatya, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 23 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 22:47:50. #7.12#
SON DAKİKA: FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 23 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.