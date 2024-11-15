Fıçı Yapımında Usta Matematik Öğretmeni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fıçı Yapımında Usta Matematik Öğretmeni

Fıçı Yapımında Usta Matematik Öğretmeni

Sinop'ta matematik öğretmeni Ayhan Dönmez, hobi olarak fıçı yapıp sağlıklı gıda saklıyor.

15.11.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta internetten izlediği videolarla fıçı yapmayı öğrenen matematik öğretmeni Ayhan Dönmez, yiyecekleri saklamada kullanılan fıçıları yakınlarına hediye ediyor.

Gerze Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapan Dönmez, boş zamanlarını Gerze Belediyesi tarafından oluşturulan hobi atölyesinde fıçı yaparak değerlendiriyor.

Hobi atölyesinde 10 yıldır çeşitli boyutlarda fıçı üreten Dönmez, emekliliğe ayrıldığında hobisini işe dönüştürmeyi planlıyor.

Fıçı için gerekli ağaçları kerestecilerden temin eden Dönmez, bir fıçıyı yaklaşık üç haftada tamamlıyor.

Dönmez, AA muhabirine, ağaç sanatına ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını söyledi.

Ağaçtan fıçı yapımını internetten video izleyerek öğrendiğini anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Günümüzde gıdaları saklandığımız kaplar çoğunlukla plastikten yapılıyor. Yani kanserojen içeren bir yapı aslında. Böyle olunca ben de gıda maddelerini ahşabın içinde saklayabiliriz fikriyle yola çıktım. Tabii ilk başlarda bulunduğun ilçede, çevremde benim bildiğim fıçı yapan hiç kimse yok. Yapımını öğrenmek için internette birçok video izledim. Belki yüzlerce video izlemişimdir. İzlediğim videolardan öğrendiklerimi burada uyguladım ve aşama aşama da olsa fıçı yapmanın en üst noktasına kadar geldim diyebilirim."

Yiyecekleri sağlıklı şekilde saklamak için fıçılar kullanılıyor

Ak meşe ağaçlarından yaptığı fıçılarda ürünlerini uzun süre ve sağlıklı şekilde saklama imkanı bulduğunu vurgulayan Dönmez, öğretmen arkadaşları ile çevresindeki insanlara da bunlardan hediye ettiğini dile getirdi.

Dönmez, fıçılarda saklanabilecek pek çok ürün bulunduğunun altını çizerek, "Sirke, şalgam, zeytinyağı, turşu, peynir, zeytin de saklayabilirsiniz. Fıçı yapımında kesinlikle kimyasal madde yok. Çivi, vida veya yapıştırma asla yok. Böyle olunca da ürünler doğal haliyle kalıyor." dedi.

Fıçı yapımını zevk alarak ve hobi amacıyla yaptığına dikkati çeken Dönmez, "Bunu kendime yapıyorum. Eş, dost, akraba istiyor, yakın çevremdeki arkadaşlarıma yapıyorum. Aksesuar ya da gıda saklamak için kullananlar var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Eğitim, Sanat, Yaşam, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fıçı Yapımında Usta Matematik Öğretmeni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:00 Başdanışman Uçum: Şehit yakını, ’Terör Bitsin, Öcalan’ı Serbest Bırakın’ dedi Başdanışman Uçum: Şehit yakını, 'Terör Bitsin, Öcalan'ı Serbest Bırakın' dedi
12:41 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
12:06 Rize’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
18:19 Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma’nın yeni teknik direktörü Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma'nın yeni teknik direktörü
18:05 Sinan Kaloğlu’na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur Sinan Kaloğlu'na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:45 Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
17:13 Sağlıkçılardan dev kadro talebi Sağlıkçılardan dev kadro talebi
17:08 Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig’de sezonun gol kralı Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig'de sezonun gol kralı
16:56 İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı
16:49 Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 13:49:56. #1.11#
SON DAKİKA: Fıçı Yapımında Usta Matematik Öğretmeni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.