Fidan, BM 81. Genel Kurulu haftasında New York\'ta Gine Bissau mevkidaşıyla buluştu

Fidan, BM 81. Genel Kurulu haftasında New York'ta Gine Bissau mevkidaşıyla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York'ta Gine Bissau Dışişleri Bakanı Fatuma Jamu ile bir araya geldi. İkili görüşme, New York'ta gerçekleşti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Gine Bissau Dışişleri Bakanı Fatuma Jamu ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Fatuma Jau ile New York'ta bir araya geldi.
Kaynak: ANKA
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