Fidan'dan Azerbaycan ve Güney Kore ile Görüşme
Fidan'dan Azerbaycan ve Güney Kore ile Görüşme

09.03.2026 16:29
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Güney Kore bakanlarıyla gerilimi azaltma üzerine görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ve Güney Koreli mevkidaşı Cho ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Telefon görüşmelerinde, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

