Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki krizin çözümüne yönelik çabalar çerçevesinde Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi yaptı.
Son Dakika › Güncel › Fidan'dan Umman ile Telefon Görüşmesi - Son Dakika
