Fidan Genç Diplomatlardan Yeni Dönem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığın genç diplomatlarıyla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın genç diplomatlarla bir araya gelmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Diplomasi Akademisi'nde 14. Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurları Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Programı'nı tamamlayan genç mensuplara hitap ettiği belirtildi.
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