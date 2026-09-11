Fidan ile Suudi mevkidaşı telefonda Suudi Arabistan'a yönelik son saldırıları görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan ile Suudi mevkidaşı arasındaki telefon görüşmesinde Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar ele alındı. Görüşmede son saldırılara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Dışişleri Bakanı Fidan ile Suudi mevkidaşı arasındaki telefon görüşmesinde Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar ele alındı
Kaynak: AA
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