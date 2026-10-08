Fidan, Karadeniz'in yeni çatışma cephesine dönüşmesine asla izin verilmemeli dedi

Fidan, Karadeniz'in yeni çatışma cephesine dönüşmesine asla izin verilmemeli dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Fidan, bu sözleriyle Karadeniz'de yeni bir çatışma cephesi oluşmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Fidan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine asla izin vermememiz gerekiyor"
Kaynak: AA
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