Fidan, Libya'da Başbakan Dibeybe ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'da Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile resmi görüşme gerçekleştirdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Libya'da, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi.
Kaynak: ANKA
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