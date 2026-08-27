Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmesi Avrupa basınında geniş yankı buldu. Fransız basını Lyon'un elenişini "şaşkınlık", "acı" ve "hayal kırıklığı" ifadeleriyle değerlendirirken, maç sonunda yaşanan Guendouzi gerilimi de İngiliz basınına taşındı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Devler Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.

<a class='keyword-sd' href='/dunya/' title='Dünya'>Dünya</a> Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Kadıköy'deki ilk karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Fransa'daki rövanşta Vedat Muriqi ve Archie Brown'ın golleriyle tarihi bir galibiyete imza attı. Lyon'un tek golünü Malick Fofana kaydetti. Fenerbahçe'nin Lyon'u saf dışı bırakması özellikle Fransız basınında geniş yankı uyandırdı.

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

"FENERBAHÇE LYON'UN UMUTLARINI BİTİRDİ"

Europe 1, Fenerbahçe'nin ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmanın kontrolünü ele geçirdiğine dikkat çekti. Fransız ekibinin özellikle ilk yarıdaki performansı eleştirilirken, Fenerbahçe'nin Lyon'un Şampiyonlar Ligi umutlarını sona erdirdiği vurgulandı.

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

"LYON EVİNDE ŞAŞKINA DÖNDÜ"

Le Parisien ise Lyon'un kendi sahasında yaşadığı elenişi öne çıkardı. Fransız gazetesi, İstanbul'daki 1-1'lik ilk maçın ardından Lyon'un rövanşa umutlu çıktığını ancak Fenerbahçe'nin fiziksel gücü, mücadele seviyesi ve hızlı hücumları karşısında zorlandığını yazdı. Haberde Lyon'un özellikle ilk yarıda Fenerbahçe'nin temposuna karşılık veremediğine dikkat çekildi.

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

L'EQUIPE: HAYAL SONA ERDİ

L'Equipe, Lyon'un Şampiyonlar Ligi hayalinin Fenerbahçe karşısında sona erdiğini okuyucularına aktardı. Fenerbahçe'nin maça çok daha etkili başladığını belirten gazete, Muriqi ve Brown'ın golleriyle Lyon'un planlarının kısa sürede bozulduğunu ifade etti. Fransız temsilcisinin ikinci yarıdaki çabasının ise Fenerbahçe'nin savunma direncini aşmaya yetmediği belirtildi.

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

"ACI BİR ELENİŞ"

RMC Sport da Lyon'un Fenerbahçe karşısında aldığı sonucu "acı bir eleniş" olarak değerlendirdi. Fenerbahçe'nin erken gollerinin Fransız ekibinin dengesini bozduğu belirtilirken, Lyon'un ikinci yarıdaki baskısının sonucu değiştirmeye yetmediğine dikkat çekildi. Ayrıca Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle önemli bir gelirden mahrum kaldığı vurgulandı.

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

"BİR KEZ DAHA AVRUPA HAYAL KIRIKLIĞI"

TF1 ise Lyon'un Avrupa kupalarındaki performansına dikkat çekerek sonucu "Bir kez daha Avrupa hayal kırıklığı" ifadeleriyle değerlendirdi. Fransız temsilcisinin İstanbul'dan aldığı 1-1'lik sonuca rağmen sahasında Fenerbahçe'ye kaybettiği ve Şampiyonlar Ligi biletini kaçırdığı belirtildi.

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

GUENDOUZI OLAYI İNGİLİZ BASININDA

Karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar da Avrupa basınının dikkatinden kaçmadı. +The Sun, Matteo Guendouzi'nin maç sonundaki kutlamalarının Lyon cephesinde tepkiye yol açtığını ve son düdüğün ardından saha içinde büyük bir gerginlik yaşandığını yazdı.

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Saha içinde başlayan olayların daha sonra tünel bölgesine de taşınması, Fenerbahçe'nin tarihi galibiyetinin ardından gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Fenerbahçe, Fransız, Fransa, Dünya, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Zayıf takıma elenince dünya şaşkına döner 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
350 bin TL maaşla personel alımı yapılacak 350 bin TL maaşla personel alımı yapılacak
Eşinin ısrarıyla hayatı değişti Emekli imam “süper meyve“ üreticisi oldu Eşinin ısrarıyla hayatı değişti! Emekli imam "süper meyve" üreticisi oldu
9 yıl önce av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu Dosya raftan indi, acılı aile adalet bekliyor 9 yıl önce av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Dosya raftan indi, acılı aile adalet bekliyor
Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı kıskıvrak yakalandılar Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı! kıskıvrak yakalandılar
MEB düğmeye bastı Özel okullar için son tarih 1 Ekim MEB düğmeye bastı! Özel okullar için son tarih 1 Ekim
Netanyahu’nun planı suya düştü: ABD’nin Suriye kararı ve SDG’nin feshi ne anlama geliyor Netanyahu'nun planı suya düştü: ABD'nin Suriye kararı ve SDG'nin feshi ne anlama geliyor?
Komşu kavgası kanlı bitti Eski muhtar kurtarılamadı Komşu kavgası kanlı bitti! Eski muhtar kurtarılamadı
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
Şampiyonlar Ligi’nde torbalar kesinleşti Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
Komşular kokudan fark etti Yaşlı adam evinde ölü bulundu Komşular kokudan fark etti! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Denizin ortasında şoke eden anlar: Saçından sürükleyerek yata götürdü Denizin ortasında şoke eden anlar: Saçından sürükleyerek yata götürdü
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplandı ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplandı
Yabancı kuralı değişti İşte yeni düzenleme Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
Bir anda karşılarında belirdi Kımıldamaya cesaret edemediler Bir anda karşılarında belirdi! Kımıldamaya cesaret edemediler
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
Netanyahu’nun basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı Tablo sandığından da kötü Netanyahu’nun basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı! Tablo sandığından da kötü
“Nişanlı kızı kaçırdılar” iddiası iki aileyi birbirine düşürdü Sokak savaş alanına döndü “Nişanlı kızı kaçırdılar” iddiası iki aileyi birbirine düşürdü! Sokak savaş alanına döndü
Fenerbahçe turu geçti, ortalık savaş alanına döndü Tünel görüntüleri ortaya çıktı Fenerbahçe turu geçti, ortalık savaş alanına döndü! Tünel görüntüleri ortaya çıktı
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın

08:51
İsrail iki ülkeye birden saldırdı Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
08:16
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
08:15
Aziz Yıldırım’ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...
Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...
07:54
Fenerbahçe turu geçti, ortalık savaş alanına döndü Tünel görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe turu geçti, ortalık savaş alanına döndü! Tünel görüntüleri ortaya çıktı
03:58
“Nişanlı kızı kaçırdılar” iddiası iki aileyi birbirine düşürdü Sokak savaş alanına döndü
“Nişanlı kızı kaçırdılar” iddiası iki aileyi birbirine düşürdü! Sokak savaş alanına döndü
02:42
Eski sevgilisiyle görüşmeye gitti Dakikalar sonra 112’yi aradı
Eski sevgilisiyle görüşmeye gitti! Dakikalar sonra 112’yi aradı
02:27
Netanyahu’nun basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı Tablo sandığından da kötü
Netanyahu’nun basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı! Tablo sandığından da kötü
00:56
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
23:58
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi’ye saldırdı
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi'ye saldırdı
23:54
Şampiyonlar Ligi’ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
23:53
Yıllar süren hasret bitti Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
23:13
ABD’nin sürpriz Kremlin ziyareti sonrası bomba iddia: Nükleer silah kullanabilir
ABD'nin sürpriz Kremlin ziyareti sonrası bomba iddia: Nükleer silah kullanabilir
21:58
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı 157’ye yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi
21:46
Guendouzi’den Lyon taraftarına olay hareket
Guendouzi'den Lyon taraftarına olay hareket
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
20:17
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
19:26
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp suların içinde değerli eşya aradılar
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp; suların içinde değerli eşya aradılar
18:15
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı İşte o geleneğin tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 09:06:02. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement