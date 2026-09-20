Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım - Son Dakika
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Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

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Meteoroloji\'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin doğu ilçeleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak beklendiğini bildirerek sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. İstanbul'un kuzey kesimleri ile Ankara ve çevresinde de sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sinop çevresi ile Adana'nın kuzey çevrelerinde de öğleden sonra yerel sağanaklar görülecek.

Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

RİZE VE ARTVİN'DE 6 İLÇE MERCEK ALTINDA

MGM'nin "kuvvetli yağış uyarısı" başlığıyla yayımladığı değerlendirmede, yağışların Rize'nin doğusunda Pazar, Ardeşen ve Fındıklı, Artvin'in kuzeyinde ise Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi. Uyarıda, "Sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

SABAH VE GECE SAATLERİNDE SİS UYARISI

Bültende yağışın yanı sıra sis ve pusa da dikkat çekildi. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise sis, sabahın yanı sıra gece saatlerinde de etkili olacak. Sürücülerin özellikle bu saatlerde görüş mesafesine dikkat etmesi gerekiyor.

Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor; ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

BÖLGE BÖLGE BEKLENEN HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu. Tekirdağ ile Kırklareli'nin doğusu ve İstanbul'un kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı. İstanbul 26, Bursa 26, Çanakkale 28, Kırklareli 28 derece.

EGE

Parçalı ve az bulutlu. İzmir 30, Denizli 31, Muğla 30, Uşak 27 derece.

AKDENİZ

Toroslar mevkisi sağanaklı, Adana'nın kuzey çevreleri öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 33, Antalya 33, Hatay 29, Isparta 27 derece.

İÇ ANADOLU

Ankara çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak bekleniyor. Ankara 23, Eskişehir 26, Konya 24, Nevşehir 22 derece.

BATI KARADENİZ

Bolu ve Sinop çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak. Bolu 24, Düzce 25, Sinop 24, Zonguldak 22 derece.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rize'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli. Rize 24, Trabzon 24, Samsun 25, Amasya 25 derece. Samsun'da yarın öğleden sonra yeniden sağanak bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Kuzeydoğu kesimler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 22, Kars 22, Malatya 29, Van 24 derece.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu. Diyarbakır 33, Gaziantep 32, Mardin 29, Şanlıurfa 33 derece.

Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

İSTANBUL'DA HAFTA SONU DAHA SICAK

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) son haftalık raporunda, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının cuma gününden itibaren etkisini yitirdiği, hafta sonunun daha açık ve sıcak geçeceği bildirilmişti. 

Rapora göre İstanbul'da bugün genel olarak yağış beklenmezken, sıcaklığın 27 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Ancak MGM, kentin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ihtimaline dikkat çekiyor. Rüzgarın karayel ve poyraz yönlerinden saatte 10-30 kilometre hızla esmesi, nem oranının yüzde 45-80 arasında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde dere yataklarından ve altgeçitlerden uzak durması öneriliyor.

Kaynak: ANKA
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