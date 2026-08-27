Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Lyon'u 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldiği karşılaşmanın ardından tansiyon düşmedi. Saha ve tünelde yaşanan olayların ardından tribünlerde de gerginlik çıktı. Aziz Yıldırım, bulunduğu bölüme yönelik hareketlere sinirlenerek Lyon taraftarlarına küfürle karşılık verdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi. Saha içinde başlayan, ardından soyunma odası tüneline taşınan gerginlik bu kez tribünlere sıçradı.

AZİZ YILDIRIM'I ÇİLEDEN ÇIKARDILAR

Karşılaşmanın ardından bazı Lyon taraftarlarının Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyetin bulunduğu bölüme yönelik hareketlerde bulunduğu görüldü.

Yaşananlara oldukça sinirlenen Yıldırım, Fransız taraftarlara dönerek tepki gösterdi. Yıldırım'ın bu sırada Lyon taraftarlarına küfürlü ifadeler kullandığı anlar kameralara yansıdı.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetinin ardından saha içinde Matteo Guendouzi ile Lyon cephesi arasında başlayan gerginlik büyümüş, taraflar arasında arbede yaşanmıştı. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde olayların soyunma odası tünelinde de devam ettiği görülmüştü.

FENERBAHÇE DEVLER LİGİ'NDE

Kadıköy'deki ilk maçta Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmandaki rövanşı 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Sarı-lacivertliler böylece 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi.

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Tansiyon, Fransa, Spor, Lyon, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    bir Galatasaraylı olarak başkanı tebrik ediyorum. kimse Türk nesline küfürde bulunamaz. helal olsun başkan. 2 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    g vad 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
350 bin TL maaşla personel alımı yapılacak 350 bin TL maaşla personel alımı yapılacak
Eşinin ısrarıyla hayatı değişti Emekli imam “süper meyve“ üreticisi oldu Eşinin ısrarıyla hayatı değişti! Emekli imam "süper meyve" üreticisi oldu
9 yıl önce av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu Dosya raftan indi, acılı aile adalet bekliyor 9 yıl önce av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Dosya raftan indi, acılı aile adalet bekliyor
Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı kıskıvrak yakalandılar Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı! kıskıvrak yakalandılar
MEB düğmeye bastı Özel okullar için son tarih 1 Ekim MEB düğmeye bastı! Özel okullar için son tarih 1 Ekim
Netanyahu’nun planı suya düştü: ABD’nin Suriye kararı ve SDG’nin feshi ne anlama geliyor Netanyahu'nun planı suya düştü: ABD'nin Suriye kararı ve SDG'nin feshi ne anlama geliyor?
Komşu kavgası kanlı bitti Eski muhtar kurtarılamadı Komşu kavgası kanlı bitti! Eski muhtar kurtarılamadı
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
Şampiyonlar Ligi’nde torbalar kesinleşti Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
Komşular kokudan fark etti Yaşlı adam evinde ölü bulundu Komşular kokudan fark etti! Yaşlı adam evinde ölü bulundu

09:06
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı Nepal’deki felakette bilanço ağırlaşıyor
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor
09:06
Binlerce tweet attılar Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için “O olmasaydı kazanamazdık“ diyor
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
08:51
İsrail iki ülkeye birden saldırdı Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi
08:31
Dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü
08:16
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
07:54
Fenerbahçe turu geçti, ortalık savaş alanına döndü Tünel görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe turu geçti, ortalık savaş alanına döndü! Tünel görüntüleri ortaya çıktı
03:58
“Nişanlı kızı kaçırdılar” iddiası iki aileyi birbirine düşürdü Sokak savaş alanına döndü
“Nişanlı kızı kaçırdılar” iddiası iki aileyi birbirine düşürdü! Sokak savaş alanına döndü
02:42
Eski sevgilisiyle görüşmeye gitti Dakikalar sonra 112’yi aradı
Eski sevgilisiyle görüşmeye gitti! Dakikalar sonra 112’yi aradı
02:27
Netanyahu’nun basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı Tablo sandığından da kötü
Netanyahu’nun basına kapalı toplantıdaki sözleri sızdı! Tablo sandığından da kötü
00:56
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
23:13
ABD’nin sürpriz Kremlin ziyareti sonrası bomba iddia: Nükleer silah kullanabilir
ABD'nin sürpriz Kremlin ziyareti sonrası bomba iddia: Nükleer silah kullanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 09:21:22. #7.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement