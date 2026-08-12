Fidan, Libya\'da Hafter ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi'de Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile görüştü.