Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen TercihFest 2025'te üniversite adaylarıyla bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İbn Haldun Üniversitesinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle "Yarınki Türkiye" temasıyla düzenlediği TercihFest 2025 etkinliğinde üniversite adayı gençlerle buluşarak, hitapta bulundu.
Son Dakika › Güncel › Fidan, TercihFest 2025'te Adaylarla Buluştu - Son Dakika
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