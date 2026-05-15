Fidan, Türkistan'da Dışişleri Zirvesinde

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi öncesindeki Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, bugün Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Azerbaycan'ın dönem başkanlığında gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı'nın Gayriresmi Devlet Başkanları Zirvesi'nde teşkilatın 5 tam üyesi ve 4 gözlemci üyesi arasındaki siyasi, ekonomik ve bölgesel iş birliği başlıkları ele alınıyor. Bu kapsamda Bakan Fidan da mevkidaşlarıyla çeşitli temaslarda bulunuyor.