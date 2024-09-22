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Fidan: Uluslararası Hukuk Yanımızda

Bakan Fidan, Filistin'in direncini ve İsrail yanlısı dezenformasyona karşı koymanın önemini vurguladı.

22.09.2024 19:16
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail yanlısı yayın organları tarafından üretilen dezenformasyona karşı koyulmasının önemini vurgulayarak, "Uluslararası hukuk bizim yanımızdadır. Bugün ortak çabalarımız ve Filistinlilerin direnci sayesinde Filistin'in Genel Kurul'da bir sandalyesi var." dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 13 Eylül'de Madrid ve 18 Eylül'de Amman'daki toplantıların ardından BM Genel Kurulu marjında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

Gazze Temas Grubunun 10 günlük süreçte üçüncü defa toplandığının altını çizen kaynaklar, Fidan'ın toplantıda vurguladığı hususlara ilişkin bilgi verdi.

Filistin'deki bıçak sırtı durum

Buna göre Fidan, geçen kasımdan bu yana "İsrail'in soykırımını durdurmak" ve Filistinli sivillere yönelik devam eden saldırılar konusunda uluslararası farkındalığı arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, bu hafta mümkün olan her fırsatta karşı karşıya olunan tehlikelere dikkati çekme ve "bu çılgınlığı durdurmak için" ellerindeki imkanları seferber etme çağrısı yaptı.

Fidan, bu haftaki toplantılar ve ikili görüşmeler sırasında Filistin'deki "bıçak sırtı duruma" ve bunun tehlikeli sonuçlarına odaklanılması gerektiğine vurgu yaparak, İsrail yanlısı yayın organları tarafından üretilen "dezenformasyona karşı koyulmasının" önemine dikkati çekti.

Bu tür yanlış anlatıların "işgali derinleştirmek için kullanıldığını" söyleyen Fidan, "Uluslararası hukuk bizim yanımızdadır. Bugün, ortak çabalarımız ve Filistinlilerin direnci sayesinde Filistin'in Genel Kurul'da bir sandalyesi var." mesajını verdi.

Kaynak: AA

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