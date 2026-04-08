Fidan ve Arakçi Telefonla Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüşerek,Türkiye'nin geçici ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye'nin geçici ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fidan, kalıcı barışın tesisi için çabaların sürdürüleceğini belirtti.
