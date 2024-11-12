Fidan ve Blinken'dan Görüşme

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Keçeli, görüşmede; Gazze'deki son durum, Lübnan'daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen noktanın ele alındığını kaydetti.