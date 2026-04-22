Fidan ve Dar, ABD-İran Müzakerelerini Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda ABD ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen noktayı ele aldı.

Görüşmede, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alınırken tarafların uzlaşmaya varması için Pakistan ve Türkiye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.