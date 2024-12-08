Fidan ve Lipavsky Suriye'yi görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefonda görüşerek Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile telefon görüşmesi yaptı. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde, istikrarın ve barışın tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.