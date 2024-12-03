Fidan ve Safedi'den Suriye Değerlendirmesi - Son Dakika
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Fidan ve Safedi'den Suriye Değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Suriye'deki durumu görüştü.

03.12.2024 16:54
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Suriye'deki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki durum ele alındı.

Kaynak: AA

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