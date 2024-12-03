Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Suriye'deki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye'deki durum ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Safedi'den Suriye Değerlendirmesi - Son Dakika
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