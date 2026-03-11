Fidan ve Sikorski Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile telefonda, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Sikorski telefonda görüştü.
Görüşmede, son gelişmelerin bölgesel ve küresel yansımaları değerlendirilirken, Sikorski, "Türkiye'yi hedef alan füzeler" konusunda dayanışmasını bildirdi.
