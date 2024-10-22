Fidan ve Youssouf'tan Telefon Görüşmesi

Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmoud Ali Youssouf ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ve Youssouf telefon görüşmesinde, Cibuti'de önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın hazırlıklarını ele aldı.