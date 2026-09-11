Filipinler, Bangsamoro seçimi için 11 bin 900 asker görevlendirdi - Son Dakika
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Filipinler, Bangsamoro seçimi için 11 bin 900 asker görevlendirdi

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Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP), Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde (BARMM) 14 Eylül'de düzenlenecek parlamento seçimi için 11 bin 900 asker görevlendirdi. Ordu Komutanı Nafarrete, seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP), ülkenin güneyindeki Müslüman Mindanao'da bulunan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde (BARMM) gelecek hafta düzenlenecek parlamento seçimi için 11 bin 900 asker görevlendirdi.

The Manila Standard gazetesinin haberine göre AFP Ordu Komutanı Antonio G. Nafarrete, BARMM'nin Lanao del Sur bölgesindeki Kampo Ranao askeri birliklerini denetledi.

Nafarrete, burada yaptığı açıklamada, BARMM'de 14 Eylül'de düzenlenecek parlamento seçimleri için AFP'ye bağlı 11 bin 900 askerin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

AFP dahil tüm paydaşların ortak çabalarıyla "bu tarihi seçimlerin başarılı olacağından son derece emin olduğunu" kaydeden Nafarrete, seçmenlere sandığa gidip oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Nafarrete, "bu denli büyük bir askeri gücün sahaya sürülmesinin" seçim güvenliğini sağlamak adına AFP'nin "her zaman başvurduğu bir yöntem" olduğunu da sözlerine ekledi.

Marcos Jr.'dan "kararlılık mesajı"

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., seçime yönelik açıklamasında, Manila yönetiminin, "usulüne uygun şekilde seçilmiş bir Bangsamoro parlamentosu oluşturulması" konusundaki kararlılığını vurgulamıştı.

Marcos Jr., "Eylül ayının ikinci pazartesi günü bu süreci hayata geçirmekte ve nihayetinde BARMM'de usulüne uygun seçilmiş bir parlamentoya sahip olduğumuzu söyleyebilme hayalimize ve hedefimize ulaşmakta kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Seçim

Özerk bölgede halkın demokratik iradesini ilk kez yansıtacağı seçimde, BARMM'nin temel yasası olan Bangsamoro Organik Yasası (BOL) uyarınca bölge parlamentosu ilk kez doğrudan halkın tercihiyle belirlenecek.

Filipinler'in güneyinde barış çabalarının bir meyvesi olarak tanımlanan seçimler doğrultusunda halkın seçimle iş başına getireceği yeni bölgesel parlamento, geçici görev yapan Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) parlamentosunun da yerini alacak.

Bölge

Filipinler İstatistik Kurumunun 2024 tarihli verilerine göre Bangsamoro bölgesinde, çoğunluğu Müslüman ve Moro etnik grubundan oluşan yaklaşık 5,5 milyon kişi yaşıyor.

21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, bölgeye kapsamlı özerklik getiren BOL kabul edilerek Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) resmen oluşturulmuş ve geçici olarak BTA kurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler, Bangsamoro seçimi için 11 bin 900 asker görevlendirdi - Son Dakika

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