Filipinler, Çin'in Yaptırımını Kınadı - Son Dakika
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Filipinler, Çin'in Yaptırımını Kınadı

12.06.2026 10:08
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Filipinler, Çin'in Bakan Teodoro'ya yaptırım kararını 'düşmanca' olarak nitelendirerek kınadı.

Filipinler, Çin'in, Savunma Bakanı Gilberto Teodoro'ya yaptırım kararını "düşmanca bir eylem" olarak nitelendirerek kınadı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığının bugün yaptığı yazılı açıklamada, Pekin'in bu tutumunun, güven inşasına ve yapıcı diyaloğun sürdürülmesine yönelik çabaları zedelediği vurgulandı.

Açıklamada, Çin'in kendi topraklarına kimin girebileceğini belirleme konusundaki egemenlik hakkını tanımakla birlikte üst düzey Filipinli yetkililere yönelik cezai tedbirlerin ikili ilişkileri daha da içinden çıkılmaz hale getirebileceği uyarısı yapıldı.

Çin'in Teodoro'ya yaptırım kararını "düşmanca bir eylem" olarak nitelendirerek kınayan açıklamada, Teodoro'nun Çin'in çıkarlarına zarar verdiği ve Pekin-Manila ilişkilerini olumsuz etkilediği ileri sürülen açıklamalarının "hatalı" ve "sorumsuzca" bulunduğu belirtildi.

Teodoro yaptırımlara aldırmıyor

Filipinler'in Inquirer gazetesinin haberine göre, Teodoro ise konuya dair yaptığı açıklamada yaptırımlara "aldırmadığını" belirterek Çin'in tutumunu "kötücüllük" olarak tanımlamayı sürdüreceğini söyledi.

Teodoro, Çin'de herhangi bir varlığının bulunmadığını ve oraya gitme planı olmadığını belirterek yaptırımların pratik bir etkisi olmayacağını kaydetti.

Filipinli Bakan Teodoro'nun son dönemde Çin ile Güney Çin Denizi'nde yaşadıkları egemenlik ihtilafına dair açıklamaları dikkati çekmişti.

Teodoro, 24 Mart'ta Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nin Güney Çin Denizi'nden sorumlu Batı Komutanlığının 49'uncu yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddialarını ortaya koyduğu, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayı hiçbir Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkesinin kabul etmediğini belirterek, "Çünkü bu (harita) doğru düşünen herhangi bir insana satılabilecek en büyük kurgu ve yalan." ifadelerini kullanmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada ise Teodoro'ya, Çin'in meşru çıkarlarını zedeleyen ve Çin-Filipinler ilişkilerini sabote eden sorumsuz açıklamaları nedeniyle yaptırım uygulanacağı bildirilmişti.

Teodoro'nun, eşinin ve çocuğunun Çin ana karası ile Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgeleri'ne girmesinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, Çin'deki kişi ve kuruluşların Teodoro ve ailesiyle herhangi alışveriş, işbirliği ve diğer etkinliklerde bulunmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler, Çin'in Yaptırımını Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Harun Aydın Harun Aydın:
    ay bu siyaset işleri ne kadar karmaşık valla insanlar çiftçilik yapsa hayvanlara bakmasa bu tür sorunlar olmaz millet işi gücü bıraksın toprağa eğilse daha huzurlu yaşardık 0 0 Yanıtla
  • Tuba Aydın Tuba Aydın:
    bi saniye böyle bakan bir adam var da arkasında neler yatıyo ki çin bu kadar sert tepki veriyo sadece bir konuşma mı var başka faktörler de mi var açık değil yani haberde yazılanlar tamam ama geri planda ne oluyo bunu bilmek lazım çünkü genelde bu tür olayların hep başka açıklamaları oluyo 0 0 Yanıtla
  • Meltem K Meltem K:
    işte bu yok mu zaten her seferinde aynı şey oluyo taraflar birbirini suçluyo sonra da konuşmalar başlıyo ama hiçbir şey değişmiyo ilişkiler kötüleşiyo düzeliyo ilişkiler kötüleşiyo düzeliyo bu böyle devam edecek heralde Teodoro de aldırış etmiyo zaten adamın ülkede bir işi var başka yerde niye olsun 0 0 Yanıtla
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