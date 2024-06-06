Filipinler'de Balıkçı Teknesinde Patlama: 6 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filipinler'de Balıkçı Teknesinde Patlama: 6 Ölü, 6 Yaralı

Filipinler\'de Balıkçı Teknesinde Patlama: 6 Ölü, 6 Yaralı

Filipinler'in Cebu kenti açıklarında bir balıkçı teknesinin motorundaki arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonucu 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Cebu'nun Naga bölgesi açıklarında gerçekleşen olayda, arıza kaynaklı patlama sonucu alev alan teknedeki 12 kişiden 6'sı hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı. Yangın, sahil güvenlik ekipleri tarafından söndürüldü.

06.06.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler'in Cebu kenti açıklarında bir balıkçı teknesinin motorundaki arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonucu 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Bölgedeki sahil güvenlik ekiplerinin açıklamasına göre, Cebu'nun Naga bölgesi açıklarında balıkçı teknesinin motoru arızalandı.

Arıza kaynaklı patlama nedeniyle alev alan teknedeki 12 kişiden 6'sı hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın sahil güvenlik ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA

Filipinler, Denizcilik, Acil Durum, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de Balıkçı Teknesinde Patlama: 6 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
08:42 Müsavat Dervişoğlu’na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener’e yardımcılık mı teklif etti Müsavat Dervişoğlu'na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yardımcılık mı teklif etti?
01:26 Dövmeci, husumetli olduğu başka bir dövmecinin dükkanını pompalı tüfekle bastı Dövmeci, husumetli olduğu başka bir dövmecinin dükkanını pompalı tüfekle bastı
10:35 Ali Koç’tan Erden Timur yorumu: İçeride ciddi sıkıntılar olmuş Ali Koç'tan Erden Timur yorumu: İçeride ciddi sıkıntılar olmuş
10:13 Dolar güne düşüşle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar güne düşüşle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
10:06 Yozgat’ta 960 kilogramlık boğa 230 bin liraya satılıyor Yozgat'ta 960 kilogramlık boğa 230 bin liraya satılıyor
10:01 Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor Icardi’den Galatasaray taraftarını kahreden hareket Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor! Icardi'den Galatasaray taraftarını kahreden hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 10:54:34. #1.11#
SON DAKİKA: Filipinler'de Balıkçı Teknesinde Patlama: 6 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement