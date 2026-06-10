Filipinler'de Deprem: 45 Ölü, 487 Yaralı - Son Dakika
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Filipinler'de Deprem: 45 Ölü, 487 Yaralı

Filipinler\'de Deprem: 45 Ölü, 487 Yaralı
10.06.2026 11:51
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Mindanao'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 45'e, yaralı sayısı 487'ye yükseldi.

MANİLA, 10 Haziran (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükselirken, 487 kişinin de yaralandığı bildirildi. 17 kişiden ise haber alınamıyor.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden çarşamba günü yapılan açıklamada, depremden yaklaşık 150.000 kişinin ve 33.000 ailenin etkilendiği, 41.000'den fazla bölge sakininin ise yerinden olduğu belirtildi. Hastaneler, okullar ve köprüler de dahil olmak üzere toplam 238 altyapı tesisi ile yaklaşık 3.000 konutta maddi hasar meydana geldi.

Açıklamaya göre sarsıntı, Mindanao'nun büyük bir bölümünde ve ülkenin orta kesimlerindeki bazı bölgelerde hissedilirken, ilk sarsıntının ardından 1.700'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Açıklamada can kaybı, yerinden edilme ile konut ve altyapı hasarı açısından depremden en çok etkilenen bölgelerin, yaklaşık 700.000 nüfuslu General Santos kenti de dahil olmak üzere Sarangani ve Güney Cotabato eyaletleri olduğu, can kayıplarının ise deprem kaynaklı heyelanlar, boğulmalar ve enkazların neden olduğu yaralanmalardan dolayı meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Filipinler, Doğal Afet, 3. Sayfa, Mindanao, Deprem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de Deprem: 45 Ölü, 487 Yaralı - Son Dakika

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