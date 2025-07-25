Filipinler'de Duterte'nin Azil Süreci Durduruldu - Son Dakika
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Filipinler'de Duterte'nin Azil Süreci Durduruldu

25.07.2025 12:58
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Yüksek Mahkeme, Sara Duterte'ye yönelik azil isteğini anayasaya aykırı buldu ve durdurdu.

Filipinler Yüksek Mahkemesi, Başkan Yardımcısı Sara Duterte'ye yönelik azil isteminin "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle durdurulmasına karar verdi.

Manila Times gazetesinin haberine göre Mahkeme, Duterte'nin azil sürecine yönelik davada kararını açıkladı.

Kararda, 1987 Anayasası'nın "aynı yetkili hakkında bir yıl içinde birden fazla azil isteminde bulunulamayacağı" maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Duterte'ye yönelik azil sürecinin bir yıl boyunca durdurulduğu ve yeni bir azil isteminin belirtilen sürenin dolmasının ardından tekrar gündeme gelebileceği kaydedildi.

Böylelikle, Filipinler Yüksek Mahkemesi, Filipinler Parlamentosunun üst kanadı Senato'da değerlendirilme sürecinde olan Sara Duterte'nin azil önergesini durdurmuş oldu.

Anayasaya göre, azil davalarının yargılamasını yalnızca Senato yürütebiliyorken, Filipinler Yüksek Mahkemesi Sözcüsü Camille Ting basına yaptığı açıklamada, "Kararla birlikte Senato, azil davası hakkında yargı yetkisi kazanamadı." dedi.

Ting, mahkemenin kararının Duterte'nin aklanması anlamına gelmediğini de ifade etti.

Karara göre, 5 Şubat 2026'dan itibaren Duterte için yeni azil süreci isteminde bulunulabilecek.

Sara Duterte'nin suikast mesajı

Duterte, 23 Kasım 2024'te kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmeleri için suikastçı tuttuğunu söylemişti.

Bu ifadeleriyle tepki çeken Duterte, daha sonra "sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, can güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını" belirtmişti.

Filipinler'de müfettişler, 26 Kasım 2024'te Marcos'u suikastla tehdit eden Duterte'ye soruları yanıtlaması için celp göndermiş ve kendisinden iddia edilen "ciddi tehditler konusundaki soruşturmaya ışık tutması"nı istemişti.

Filipinler Temsilciler Meclisi 5 Şubat'ta anayasayı ihlal etme, yolsuzluk ve kamu güvenine ihanetle suçlanan Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte'nin görevden alınmasını onaylamıştı.

Öte yandan Temsilciler Meclisi, Duterte'nin başkan yardımcılığı ve 19 Haziran 2024'te bıraktığı eğitim bakanlığı ofislerine verilen gizli fonların kötüye kullanımı iddialarını da bir süredir soruşturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler'de Duterte'nin Azil Süreci Durduruldu - Son Dakika

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