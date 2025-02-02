Filipinler'de Helikopter Kazası

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MANİLA, 2 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'nın kuzeyinde yer alan Nueva Ecija eyaletinde cumartesi öğleden sonra bir helikopter düştü.

Yerel polis ve kurtarma ekipleri 25 yaşında bir kadın olduğu tespit edilen pilotun cansız bedenine ulaştı.

Pilotun helikopterin içinde yalnız olduğu bildirildi.

Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi yaptığı basın açıklamasında, birden fazla acil durum uyarısı aldıktan sonra yerel yetkililerle koordinasyon içinde kazayı araştırdıklarını belirtti.

Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.