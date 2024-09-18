Filipinler'de Kasırga ve Muson Felaketi

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MANİLA, 18 Eylül (Xinhua) -- Filipinler'de, güneybatı musonunun yanı sıra yakın zamanda gerçekleşen Ferdie ve Gener kasırgalarının ortak etkisi nedeniyle en az 20 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi kayboldu.

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) Çarşamba günü, ülke genelinde beş bölgede 20 kişinin öldüğüne dair bilgilendirildiklerini belirterek, rakamların henüz doğrulanmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz haftadan bu yana, Filipinler'in Palawan eyaleti ve diğer bazı kesimlerinde kötü hava koşulları nedeniyle sel felaketleri yaşandı.

NDRRMC'den yapılan açıklamada, ülke genelinde 12 bölgede neredeyse 600.000 kişinin sert hava koşullarından olumsuz etkilendiği ve fırtınaların 930 ev ve altyapıya hasar verdiği söylendi.

Her yıl ortalama 20 tayfunun vurduğu Filipinler şiddetli yağış, sel ve kuvvetli rüzgarları tetikleyerek can kayıplarına ve ekin ve mülklerin tahrip olmasına neden olan tropikal kasırgalara meyilli bir konumda bulunuyor.