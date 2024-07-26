Filipinler'de Tayfun ve Muson Yağmurları Sonucu 33 Kişi Hayatını Kaybetti

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MANILA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'de etkili olan Gaemi Tayfunu nedeniyle şiddeti artan güneybatı muson yağmurlarının tetiklediği sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Polis Cuma günü yaptığı açıklamada, ölümlerin başlıca nedenleri arasında boğulma, toprak kaymaları, devrilen ağaçlar ve elektrik çarpması olduğunu bildirdi.

Bu yıl Filipinler'i vuran üçüncü tayfun olan Gaemi, Perşembe sabahı ülkeyi terk etti ve ülke genelindeki kasaba ve köylerden geçerken arkasında büyük bir yıkım bıraktı.

Tayfun, yüz binlerce insanı sel ve toprak kaymasına karşı savunmasız olan köylerini terk etmeye zorladı. Tayfun sırasında ağaçlar devrilirken, elektrik direkleri yıkıldı ve birçok evin çatısı uçtu.